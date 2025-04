【「LAZARUS ラザロ」第1話】 放送開始日:4月6日23時45分~ 放送局:テレ東系ほか 最速配信:U-NEXT、 DMM TV、アニメ放題にて4月6日より毎週日曜24時15分~

アニメ「LAZARUS ラザロ」第1話が、テレ東系ほかにて4月6日23時45分より放送開始となる。最速配信はU-NEXT、DMM TV、アニメ放題にて4月6日24時15分より実施される。

本作は、原作・監督を「カウボーイビバップ」や「サムライチャンプルー」の渡辺信一郎氏が務め、アクション監修を「ジョン・ウィック」のチャド・スタエルスキ氏が務めるMAPPA制作によるオリジナルアニメ。

物語の舞台は西暦2052年。人類は脳神経学博士スキナーの開発した鎮痛剤「ハプナ」によって苦痛から解放されたかにみえた。しかし、ハプナは服用者を3年後に死に至らしめる薬で、仕掛けられた罠だったことが判明。残された期間は30日。たったひとつのワクチンを持つスキナーの陰謀に対抗すべく、世界中から集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」が動き出す。

「LAZARUS ラザロ」詳細

・放送開始日:4月6日より毎週日曜23時45分~

・放送局:テレ東系ほか

・最速配信:DMM TV、アニメ放題、U-NEXTにて4月6日より毎週日曜24時15分~

□「LAZARUS ラザロ」の放送・配信情報ページ

【『LAZARUS ラザロ』Main Trailer】【『LAZARUS ラザロ』Opening Movie(Short)|「Vortex」Kamasi Washington】【「LAZARUS ラザロ」あらすじ】

西暦2052年。

世界はかつてない平和な時代を迎え、脳神経学博士スキナーの開発した鎮痛剤「ハプナ」が大きく貢献していた。

副作用がない「奇跡の薬」として世界中に広まり、人類を苦痛から解放したハプナ。

しかし、その開発者であるスキナーは突如姿を消し、その行方は誰も知らなかった。

――3年後、彼は世界を破滅に導く悪魔として再び現れる。

ハプナは服用者を3年後に発症させ死に至らしめる薬で、仕掛けられた罠だった。

「あと30日。それまでに私の居場所を見つけだせば、人類は生き延びられる。」

スキナーが持つたったひとつのワクチンを使用するしか、助かる道はない。

そして、これが欲しければ私を見つけ出せと言う。

スキナーの陰謀に対抗すべく、世界中から集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」。

彼らは、人類を救うことができるのか?そしてスキナーの真の目的とは――?

(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved