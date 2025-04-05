¡Øwith MUSIC¡ÙSEKAI NO OWARI¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¡õ¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢MAZZEL¡¢ME:I¤¬ÅÐ¾ì
12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù(Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á)¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
(º¸¤«¤é)¾®Æ½±ÑÆó¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢SEKAI NO OWARI¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿
SEKAI NO OWARI¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡£MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬SEKAI NO OWARI¤Î¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¸ø»ä¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£Fukase¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ã¤¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡õÀ¾Ìî¼·À¥W¼ç±é±Ç²è¡Ø¾¯Ç¯¤È¸¤¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Öàèàá¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÎëÌÚ²íÇ·¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×¤ò¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤È¥Æ¥ì¥Ó½é¥³¥é¥Ü¡£2¿Í¤Ï¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
MAZZEL¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖKing Kila Game¡×¤òÈäÏª¡£ME:I¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖMUSE¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
(º¸¤«¤é)¾®Æ½±ÑÆó¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢SEKAI NO OWARI¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿
SEKAI NO OWARI¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡£MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬SEKAI NO OWARI¤Î¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¸ø»ä¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£Fukase¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ã¤¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡õÀ¾Ìî¼·À¥W¼ç±é±Ç²è¡Ø¾¯Ç¯¤È¸¤¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Öàèàá¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÎëÌÚ²íÇ·¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×¤ò¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤È¥Æ¥ì¥Ó½é¥³¥é¥Ü¡£2¿Í¤Ï¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
MAZZEL¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖKing Kila Game¡×¤òÈäÏª¡£ME:I¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖMUSE¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì