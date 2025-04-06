[4.5 オランダ・エールディビジ第28節](AFASスタディオン)

※23:30開始

<出場メンバー>

[AZ]

先発

GK 41 イェルーン・ズート

DF 3 W. Goes

DF 4 ブルーノ マルティンス インディ

DF 18 D. Møller Wolfe

DF 30 デンソ・カシウス

MF 6 P. Koopmeiners

MF 11 イブラヒム・サディク

MF 14 K. Belić

MF 21 E. Poku

MF 28 Z. Buurmeester

FW 9 トロイ・パロット

控え

GK 12 H. Verhulst

GK 31 D. Deen

DF 5 アレクサンドル ペネトラ

DF 22 M. Dekker

DF 34 M. de Wit

DF 43 E. Dijkstra

MF 26 K. Smit

MF 48 J. Oerip

FW 7 R. van Bommel

FW 17 J. Addai

FW 35 M. Meerdink

監督

Martensチュニジア

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 11 Q. Hartman

DF 18 G. Trauner

DF 26 G. Read

DF 33 ダビド・ハンツコ

MF 5 G. Smal

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 14 イゴール・パイシャオン

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 27 A. Milambo

FW 9 上田綺世

控え

GK 21 P. Andreev

GK 39 L. Bossin

DF 15 F. González

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 20 J. Mitchell

MF 6 R. Zerrouki

MF 25 S. 't Zand

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 49 Z. Redmond

FW 57 A. Sliti

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります