AZvsフェイエノールト スタメン発表
[4.5 オランダ・エールディビジ第28節](AFASスタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[AZ]
先発
GK 41 イェルーン・ズート
DF 3 W. Goes
DF 4 ブルーノ マルティンス インディ
DF 18 D. Møller Wolfe
DF 30 デンソ・カシウス
MF 6 P. Koopmeiners
MF 11 イブラヒム・サディク
MF 14 K. Belić
MF 21 E. Poku
MF 28 Z. Buurmeester
FW 9 トロイ・パロット
控え
GK 12 H. Verhulst
GK 31 D. Deen
DF 5 アレクサンドル ペネトラ
DF 22 M. Dekker
DF 34 M. de Wit
DF 43 E. Dijkstra
MF 26 K. Smit
MF 48 J. Oerip
FW 7 R. van Bommel
FW 17 J. Addai
FW 35 M. Meerdink
監督
Martensチュニジア
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 11 Q. Hartman
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 5 G. Smal
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 14 イゴール・パイシャオン
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
MF 6 R. Zerrouki
MF 25 S. 't Zand
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※23:30開始
<出場メンバー>
[AZ]
先発
GK 41 イェルーン・ズート
DF 3 W. Goes
DF 4 ブルーノ マルティンス インディ
DF 18 D. Møller Wolfe
DF 30 デンソ・カシウス
MF 6 P. Koopmeiners
MF 11 イブラヒム・サディク
MF 14 K. Belić
MF 21 E. Poku
FW 9 トロイ・パロット
控え
GK 12 H. Verhulst
GK 31 D. Deen
DF 5 アレクサンドル ペネトラ
DF 22 M. Dekker
DF 34 M. de Wit
DF 43 E. Dijkstra
MF 26 K. Smit
MF 48 J. Oerip
FW 7 R. van Bommel
FW 17 J. Addai
FW 35 M. Meerdink
監督
Martensチュニジア
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 11 Q. Hartman
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 5 G. Smal
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 14 イゴール・パイシャオン
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
MF 6 R. Zerrouki
MF 25 S. 't Zand
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります