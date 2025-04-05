クリスタル・パレスvsブライトン スタメン発表
[4.5 プレミアリーグ第31節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 33 マット・オライリー
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 16 E. Cashin
DF 60 C. Tasker
MF 7 ソリー・マーチ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 9 ジョアン・ペドロ
FW 11 シモン・アディングラ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
FW 11 マテウス・フランサ
監督
オリバー・グラスナー
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 33 マット・オライリー
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 16 E. Cashin
DF 60 C. Tasker
MF 7 ソリー・マーチ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 9 ジョアン・ペドロ
FW 11 シモン・アディングラ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります