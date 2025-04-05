フライブルクvsドルトムント スタメン発表
[4.5 ブンデスリーガ第28節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 23 エムレ・ジャン
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 13 パスカル・グロス
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 24 D. Svensson
MF 26 ユリアン・リエルソン
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 27 カリム・アデイェミ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 42 A. Kabar
DF 49 Y. Lührs
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
FW 9 セール・ギラシ
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
監督
ニコ・コバチ
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 23 エムレ・ジャン
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 13 パスカル・グロス
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 24 D. Svensson
MF 26 ユリアン・リエルソン
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 27 カリム・アデイェミ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 42 A. Kabar
DF 49 Y. Lührs
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
FW 9 セール・ギラシ
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
監督
ニコ・コバチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります