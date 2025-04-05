¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¥Õ¥é¥ó¥¡¼Ìò¤¬ÌðÈø°ì¼ù¤«¤éÌÚÂ¼Úå¤Ë¸òÂå¡¡Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¥í¥Ó¥ó¤Î¥±¥¬¤Ï¡Ä¡×
¡¡Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤ÎÂè1123ÏÃ¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¡¼Ìò¤¬À¼Í¥¡¦ÌðÈø°ì¼ù¤«¤éÌÚÂ¼Úå¤Ø¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤ÎÀ¼¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¡¼Ìò¤Ï2005Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢À¼Í¥¤ÎÌðÈø°ì¼ù¤¬Ìó19Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£ÌðÈø¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÈá¤·¤¤ÊÌ¤ì¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¡»ÍÈ¾À¤µª¶á¤¯¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥ä¥Ä¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¡Ä¡×¡ÖÍ©ÂÎÎ¥Ã¦¤È¤Ç¤â±¾¤¦¤Î¤«¡¢²¶¤ÎÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤ë¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¹Â¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤Î¤Ç²¶¤¬°ìÃ¶¥µ¥Ë¡¼¹æ¤ò¹ß¤ê¤ë»ö¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¥í¥Ó¥ó¤Î¥±¥¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤³¤È¹äÅÄÉðÌò¤ä±Ç²è¡ÖTHE FIRST SLAM DUNK¡×¤ÎºùÌÚ²ÖÆ»Ìò¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤Ï4·î6Æü¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬ÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¤«¤é¸á¸å11»þ45Ê¬¤ËÊÑ¹¹¡£Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡