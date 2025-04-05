¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÈþÊ¢¶Ú¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±! ¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ÇÌ¥Î»
¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬5Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ EXPO ¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥
¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÈþÊ¢¶Ú¤òÈäÏª¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Åù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡¢Âçºå¤Ë½é¾åÎ¦¡£¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤Îµ¡±¿¾úÀ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥
¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÈþÊ¢¶Ú¤òÈäÏª¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Åù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡¢Âçºå¤Ë½é¾åÎ¦¡£¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤Îµ¡±¿¾úÀ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ