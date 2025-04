世界の六大陸のボランティアが協力した調査により、世界中にあるプラスチック廃棄物のうちブランド名が識別できたゴミの25%は上位5社が生み出していたことがわかりました。特に、最も多かったコカ・コーラは全体の11%で、2位のペプシコの2倍以上のゴミを生み出していました。Global producer responsibility for plastic pollution | Science Advances

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adj8275Just Five Companies Produce Nearly 25 Percent of All Plastic Waste Worldwide | Sierra Clubhttps://www.sierraclub.org/sierra/just-five-companies-produce-nearly-25-percent-all-plastic-waste-worldwide世界の企業が生産するプラスチック製品の量は毎年4億5000万メートルトンに上り、その多くは最終的にゴミとして埋め立て地にたどり着くほか、道路脇や河川、海などに廃棄されています。プラスチック汚染の調査を行っているムーア研究所のウィン・カウガー氏らは、六大陸の84カ国から参加した10万人以上のボランティアと協力して、2018年から2022年にかけて、プラスチック廃棄物の発生源を調査しました。調査対象となったプラスチック廃棄物の数は180万個以上。そのうち半数以上は発生源が特定可能な状態で、残りは劣化して特定不可能か、そもそもどのブランドのものかを識別する情報がなかったとのこと。特定可能だったプラスチック廃棄物の発生源は、1位がコカ・コーラ(11%)、2位がペプシコ(5%)、3位がネスレ(3%)、4位がダノン(3%)、5位がアルトリア(フィリップ・モリス:2%)で、上位5社でほぼ25%を占めていました。この件について、自然保護団体のSierra Clubがコメントを求めたところ、コカ・コーラの広報担当者は、パッケージを世界的にリサイクル可能なものにすること、パッケージにリサイクル材を少なくとも50%は使用すること、リターナブルパッケージの使用を増やすことなどを含めた「廃棄物ゼロ社会」プログラムの持続可能性目標を示したとのこと。ネスレは、世界各地でリサイクルの取り組みを行っており、再生素材ではないプラスチックの使用量を減らすことでプラスチック汚染に対応しているとコメントしました。ダノンも同様に、プラスチック使用量を減らし、パッケージのリサイクル性を高めていると説明しています。一方、ペプシコはコメントを拒否したとのこと。また、アルトリアは調査結果に同意しませんでした。アルトリアは、傘下のフィリップ・モリスUSAが「マールボロ」や「パーラメント」などのブランドを所有していますが、アメリカ国内でしか事業を展開していないため、指摘された「2%」について責任を負うことはできないと説明したとのこと。これについてカウガー氏は、2008年にアメリカ国外の事業を担うフィリップ・モリス・インターナショナルはアルトリアグループを離脱していますが、同じブランドを使っているため合算されていると説明。また、ポイ捨てされたゴミが他国で見つかったからといって、そのゴミが他国由来とは限らないとも述べました。調査結果についてカウガー氏は「どの企業も現状維持の範囲内でしか努力しておらず、一歩先を行くような企業はほぼありません。プラスチックの汚染問題を解決するには、現状維持レベルの問題に取り組みつつ、社会のあり方そのものを変える必要があります」と述べています。