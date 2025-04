12日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(後10:00〜後10:54)の出演アーティストと楽曲が5日、発表された。SEKAI NO OWARIが、同番組初登場となる。2011年にメジャーデビューを果たし、22年に「Habit」でレコード大賞を受賞、4大ドームツアーで約20万人を動員した日本の音楽シーンの最前線を常に走るSEKAI NO OWARIが初登場となる。有働由美子と松下洸平が、SEKAI NO OWARIにこの1年間、公私で起こった出来事を深掘りする。Fukaseがハマっている驚きのサブスクサービスとは。高橋文哉&西野七瀬W主演映画『少年と犬』の主題歌として書き下ろした最新曲「琥珀」を披露する。

今年でデビュー45周年を迎える鈴木雅之が出演、同番組初歌唱が決定。1983年にシャネルズがリリースし、TikTokなどで若い世代を中心に大バズりした往年の楽曲「め組のひと」と、1981年にリリースされ、こっちのけんともトリビュートカバーした「ハリケーン」を、鈴木とこっちのけんとがテレビ初コラボのパフォーマンスで届ける。さらに、2人がトークゲストとしても登場。スタジオにはなぜかマイクが用意される。歌唱ゲストにはMAZZEL、ME:Iが決定。SKY-HI率いるBMSGから生まれたカラフルな個性と確かな実力を兼ね備えた8人組ボーイズグループ・MAZZELは、最新曲「King Kila Game」を披露。昨年4月にデビューし、『第75回NHK紅白歌合戦』出演を果たしたガールズグループ・ME:Iは、最新曲「MUSE」をパフォーマンスする。【4月12日放送『with MUSIC』出演アーティスト】※50音順MC:有働由美子アーティストナビゲーター:松下洸平ゲスト:こっちのけんと、鈴木雅之、SEKAI NO OWARI、MAZZEL、ME:I