¹Åç¡¦ÅÄÂ¼¡¢¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥¢¡¼¥Á¡¡µåÃÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ÎÅê¼ê°ÊÍè
¡¡¡Ê5Æü¡¢¥×¥íÌîµå¡¡¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×8¡½7²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼éÈ÷¤ÇÆÀ¤¿¼çÎÏ¤ÎºÂ¡¡½é¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¡¡¹Åç¡¦ÌðÌî²íºÈ
¡¡¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¥µ¥è¥Ê¥é¥¢¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ì·®¤Î¹Åç¡¦ÅÄÂ¼½Ó²ð¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿µå¤¬¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±äÄ¹½½°ì²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÂÇ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬Íè¤¿¤é½éµå¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Âå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎDeNA»³ºê¹¯¹¸¤Î1µåÌÜ¡¢¹â¤á¤Î145¥¥í¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¹â½Ð¿È¡¢¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î21ºÐ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÆÆ»¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¡Ê¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤Î¡Ë»Ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ãç´Ö¤«¤é¡¢¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡1Ç¯Á°¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï³«ËëÁ°¤ËÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢³«ËëÀï¤Ë¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤À¤¬¡¢Ç¯´Ö106ÂÇÀÊ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨2³ä¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ËÜÎÝÂÇ¤â¤Ê¤·¡£1¡¢2·³¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï·ã¤·¤¤³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡½éËÜÎÝÂÇ¤¬¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ë¾å43¿ÍÌÜ¡£¹Åç¤Ç¤Ï1990Ç¯¤Îº´¡¹²¬¿¿»Ê°ÊÍè¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2017Ç¯¤Îµð¿Í¡¦±§º´¸«¿¿¸ã¡Ê¸½ÃæÆü¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤À¡£¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¤¿°ìÈ¯¤Ë¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì¿¶¤ê¤Ç¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤â¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¾å»³¹ÀÌé¡Ë
¡¡¿¹±º¡Ê¹¡Ë¡¡±äÄ¹½½²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤Æ2²ó5Ã¥»°¿¶¡£¼«¿È¤ÎÂåÂÇ¤Ç½Ð¤¿ÅÄÂ¼¤¬¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£