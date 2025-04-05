¿¦¾ì¤ÇºÊ¤ò±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¹¤ëÌµÇ½É×¡ª¡©¤·¤«¤·¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡È¸åÇÚ¤ÎÀµÏÀ¡É¤ÇÉ×¤Î´é¤¬ÀÄ¤¶¤á¡Ä¡ÚÉ×ÉØ¤Îå«¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¡Û
·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¤È¤¤ËÉ×¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÇº¤àºÝ¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿´¤«¤é¤Î²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¡Û
É×¤È¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¤«¤é¤Î²ñÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¿®Íê´Ø·¸¤Î½¤Éü¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿®Íê´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡Û
¿®Íê¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÐÊý¤¬¸ß¤¤¤Ø¤Î¿®Íê¤È°¦¾ð¤òºÆ³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¦Æ±¤ÇÌäÂê²ò·è¤ò¡Û
²ÈÄí¤Ç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°Õ³°¤Ê½õ¤±¼ê¡Û
¡ÖÊÝ°é±à¤Ë¤¤¤ì¤ë¤Ë¤Ï¶¦Æ¯¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤âÉ×¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ×¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤ò¿¦¾ì¤Ç¤·¤Æ¡¢»ä¤ò±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
É×¤Î¸åÇÚ¤¬¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢±ü¤µ¤ó¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¡¢É×¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×ÉØ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢É×ÉØ¤À¤±¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¼þ¤ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤Ï²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Ç²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÇº¤àºÝ¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿´¤«¤é¤Î²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¡Û
É×¤È¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¤«¤é¤Î²ñÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¿®Íê´Ø·¸¤Î½¤Éü¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿®Íê´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡Û
¿®Íê¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÐÊý¤¬¸ß¤¤¤Ø¤Î¿®Íê¤È°¦¾ð¤òºÆ³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ÈÄí¤Ç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°Õ³°¤Ê½õ¤±¼ê¡Û
¡ÖÊÝ°é±à¤Ë¤¤¤ì¤ë¤Ë¤Ï¶¦Æ¯¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤âÉ×¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ×¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤ò¿¦¾ì¤Ç¤·¤Æ¡¢»ä¤ò±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
É×¤Î¸åÇÚ¤¬¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢±ü¤µ¤ó¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¡¢É×¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×ÉØ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢É×ÉØ¤À¤±¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¼þ¤ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤Ï²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Ç²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë