¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤Ê¡ª¡×¡Ö¥¦¥¶¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×ºÇ°¦¤ÎÌ¼¤ËË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÌ¼¤ËË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤Ê¤Ë²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡Ä
¡Ö»ä¤Ë¤ÏÉ×¤ÈÃæ2¤ÎÌ¼¡¢¾®4¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Ãç¤Ï¤è¤¯¡¢Ì¼¤âÂ©»Ò¤â²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ë»þ¤«¤é¡¢Ì¼¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤Ê¤ó¤À¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤âÈ¿±þ¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÁ°¤ÏÁ´Á³ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¼¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤Ã¤»¤§¤Ê¡ª¡Ù¡Ø¥¦¥¶¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÂÖÅÙ¤ÎµÞÊÑ¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Ë
Ì¼¤µ¤ó¤Î¤³¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£