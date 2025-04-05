¤Ê¤Ç¤·¤³¡¡18ºÐMFâÃ¾ëÈþ½Õ¤ò½é¾·½¸¡¡ÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¡¡
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï5Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¡Ê6Æü¡¢¥è¥É¥³¥¦¡Ë¤ËÎ×¤à¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆMFÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡Ê20¡á¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆMFâÃ¾ëÈþ½Õ¡Ê18¡áÆü¥Æ¥ìÅìµþV¡Ë¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢âÃ¾ë¤Ï»î¹çÅöÆü¤Î6Æü¤Ë¹çÎ®Í½Äê¤Ç¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ï5Æü¡¢²ñ¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÁÆ¬15Ê¬¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¡£ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÉÍÌî¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤º¡¢¼¼Æâ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÁ°Æü4Æü¤«¤éÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¹ñÆâ½éºÓÇÛ¡£½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î¤Î¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹ÇÕ¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ¹ñ¤«¤éÇòÀ±¤òµó¤²¡¢3Ï¢¾¡¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤â¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£