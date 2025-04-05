¡ÚÅì°ËÆ¦Î©¤Æ¤³¤â¤ê¡Û½ÆÅáË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ½Ð¿È64ºÐÌµ¿¦ÃË¤ÈÈ½ÌÀ¡ÄÌÛÈë¤«¤é½ù¡¹¤ËÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤ë(ÀÅ²¬)
4Æü¡¢ÀÅ²¬Ž¥Åì°ËÆ¦Ä®¤Çµ¯¤¤¿Î©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌµ¿¦¤Î64ºÐ¤ÎÃË¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì°ËÆ¦Ä®½Ð¿È¡¦½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Ç64ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢4Æü¡¢Åì°ËÆ¦Ä®°ð¼è¤Ç¡¢·Ù»¡¤Î¿¦Ì³¼ÁÌä¤ÎºÝ¡¢Äñ¹³¤·¡¢Ìó5»þ´Ö¡¢¶õ¤²È¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿Ëö¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÌÛÈë¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡¢3·î¤ËÅì°ËÆ¦Ä®¤ÎÌ±²È¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤â´Þ¤áÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£