日本時間2025年4月5日、民間の有人宇宙飛行ミッション「Fram2(フラム2)」の宇宙船が地球に無事帰還し、史上初めて極地上空を飛行した地球低軌道の有人ミッションは成功裏に終了しました。

アメリカ企業SpaceX(スペースX)によると、Fram2のクルー4名を乗せた同社の有人宇宙船「Crew Dragon(クルードラゴン)」は、日本時間2025年4月5日1時19分(アメリカ太平洋夏時間2025年4月4日21時19分)にアメリカ・カリフォルニア州オーシャンサイド沖の太平洋へ着水しました。Crew Dragon宇宙船が太平洋に着水したのは今回が初めてで、SpaceXがかつて運用していた無人補給船「Dragon(ドラゴン)」以来5年ぶりとなります。

北極と南極の上空を通過する軌道傾斜角90度の極軌道を飛行することから、ミッションの名称は南北両極の極地探検で活躍した探検船「Fram(フラム号)」にちなんで命名されました。クルーは起業家・冒険家のChun Wangさん、映画監督・撮影監督のJannicke Mikkelsenさん、極地冒険家・ガイドのEric Philipsさん、ロボット研究者のRabea Roggeさんの4名で、全員が初めての宇宙飛行です。

SpaceXによると、約4日間にわたったミッションの間、Fram2のクルーは宇宙で初めてのX線撮影をはじめ、筋肉と骨格を維持するための運動研究や微小重力環境下でのキノコ栽培といった22の科学研究を実施しました。着水後のクルーは回収船へ引き上げられたCrew Dragon宇宙船から最低限のサポートを受けながら自らの足で降り立っており、短期間・長期間の宇宙滞在後に自力で機能的な作業を行う能力を評価する研究にも貢献しています。

また、クルーは飛行中もSNSを通じて様々な情報を発信しました。ミッションコマンダーを務めたWangさんは、打ち上げ時の加速は最後の1分間を除いてほとんど感じなかったことや、初日に全員を悩ませた宇宙酔いが2日目の朝にはすっかり治まっていたことなどを報告。宇宙船の先端に設けられたドーム状の窓「Cupola(キューポラ)」につながるハッチを南極上空で初めて開放した時の様子や、南極から北極へのタイムラプスなど、極軌道を飛行したFram2ミッションならではの映像も投稿されています。

【▲ 自らの足でCrew Dragon宇宙船を降りたFram2ミッションのクルー】

