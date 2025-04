◆くれいじーまぐねっと「鯖江市 市制70周年記念TGCコラボプロジェクト」アンバサダー就任

【モデルプレス=2025/04/05】エア、UraN、浅見めいの3人からなる超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとが4月5日、大阪・関西万博会場内EXPOメッセ「WASSE」で開催された「マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025」に出演した。くれいじーまぐねっとの3人は、地域が大切に受け継いできた伝統工芸や産業にフォーカスし、ファッションと融合させたスペシャルショー「Made in JAPAN STAGE supported by REGIONAL SU PPORTER」に出演。鯖江市の眼鏡とエキゾチックな色味が印象的な衣装を合わせ、クールな雰囲気を漂わせたくれいじーまぐねっとは、この日のステージで「鯖江市 市制70周年記念TGCコラボプロジェクト」アンバサダー(鯖江ブランド大使)就任を発表した。

◆鯖江市、女性活躍に向けたプロジェクトも

◆TGCが大阪初上陸「TGC in 大阪・関西万博 2025」

UraNはランウェイを歩いた感想を聞かれ「かっこいいめな衣装を着させていただいているんですけど、それに合うスタイリッシュな眼鏡をかけさせていただいてて」とトータルコーディネートにニッコリ。「私も普段眼鏡生活なんですけど、靴選んだりバック選んだりみたいな感覚でメガネを選びたいなと思ってるので、私も鯖江で眼鏡を作りたいなと思います」と意欲を示した。今後、鯖江眼鏡や越前漆器を Z世代 にアピールするために「TGC」と コラボレーション したプロジェクトを展開していくくれいじーまぐねっと。浅見は「鯖江市の漆器や眼鏡に私たちも初めて触れるので、私たちらしく楽しく皆さんにものづくりの魅力を伝えられるように頑張りたい」、エアは「私たちもTGCをきっかけに SDGs の取り組みを知ったので、私たちなりの発信で SDGs を推進していきたい」と意気込んでいた。日本唯一の眼鏡産地として眼鏡フレーム国内生産シェア約90%を誇る鯖江市は、2025年に眼鏡産業生誕120周年を迎える「めがねのまちさばえ」として知られ、漆器の生産も盛ん。現在「女性活躍×ものづくり」プロジェクトに取り組んでおり、産地に若年層の女性が移住し職人として支えている。また、女性のエンパワーメントが地域のエンパワーメントに繋がることを体現する、女子 高校生 によるまちづくりグループ「鯖江市役所JK課」も2014年から始動している。大阪 初上陸 となる今回のTGCは、大阪・関西万博(4月13日開幕)のパビリオンや催事の魅力を発信する「EXPO 2025 STAGE」を実施。パビリオンのアテンダントユニフォームにフィーチャーしたファッションショーや、万博で体験できる日本の伝統芸能・祭をテーマにしたステージなどで、万博を盛り上げた。出演者は 中条あやみ 、なごみ、山下幸輝、NAOYA(MAZZEL)といった関西地方出身者をはじめ、池田美優(みちょぱ)、希空、 矢吹奈子 寺田心 、PSYCHIC FEVER(サイキックフィーバー)、FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)、WILD BLUE(ワイルドブルー)など。MCはウエンツ瑛士と 宇垣美里 が務めた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】