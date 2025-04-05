¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤«¤é38Ç¯¡Ä55ºÐ½÷Í¥à°ÕÌ£¿¼á¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö²¿½è¤Ø¡©¡×¡ÖÌÑÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
½ÐÈ¯¥í¥Ó¡¼¤Ë1¿Í¾Ð´é¤ÇÐÊ¤à¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1987Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é '87½éÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Çà¤ì¤¤¤Á¤ã¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿½÷Í¥¤¬55ºÐ¤Ë¡½¡£¶õ¹Á¤Ç»£¤é¤ì¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ÈÂç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¡¦²£»³¤á¤°¤ß(55)¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#Î¹Î©¤Á¡¡#¶õ¹Á¡¡#½ÐÈ¯¥í¥Ó¡¼¡×¤Î¤ßÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¹ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤³¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¡Ö²¿½è¤Ø¾Ð¡×¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬À¨¤¤¡Ä¡×¡Ö½Õ¤ÎÎ¹¤À¤Á¡¡¤Ê¤ó¤Æ¡¡ÌÑÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤ÎÍ¼¾Æ¤±¼Ì¿¿¤ä²Ö²Ð¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¹Ô¤Àè¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£