エバートンvsアーセナル スタメン発表
[4.5 プレミアリーグ第31節](グディソン パーク)
※20:30開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 11 ジャック・ハリソン
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 14 ベト
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 17 ユセフ・シェルミティ
FW 22 アルマンド・ブロヤ
監督
デイビッド・モイーズ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 44 J. Gower
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
※20:30開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 11 ジャック・ハリソン
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
FW 14 ベト
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 17 ユセフ・シェルミティ
FW 22 アルマンド・ブロヤ
監督
デイビッド・モイーズ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 44 J. Gower
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります