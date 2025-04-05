[4.5 プレミアリーグ第31節](グディソン パーク)

※20:30開始

<出場メンバー>

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 2 ネイソン・パターソン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 11 ジャック・ハリソン

MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 14 ベト

控え

GK 12 ジョアン・ビルジニア

DF 5 マイケル・キーン

DF 18 アシュリー・ヤング

DF 23 シェイマス・コールマン

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 37 ジェームズ・ガーナー

FW 7 ドワイト・マクニール

FW 17 ユセフ・シェルミティ

FW 22 アルマンド・ブロヤ

監督

デイビッド・モイーズ

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 41 デクラン・ライス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 53 イーサン・ヌワネリ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 44 J. Gower

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります