¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛËÜµòÃÏ¤Ç¤¤¤Þ¤ÀÌ¤¾¡Íø¡Ä ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¤³¤ì¤è¤ê²¼¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¾å¤¬¤ë¤À¤±¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£µÆü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£³¡½£¶¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£³«Ëë£·»î¹ç¤Ç£±¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤¤¤Þ¤À¾¡Íø¤Ê¤·¤È²¦¼Ô¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£²¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¡£Âë¥Ù¥ó¥Á¤Ï£¶²ó£¸£¶µå¤òÅê¤²¤Æ£²°ÂÂÇ¡¢£²¼ºÅÀ¤ÎÂç´Ø¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢·ÑÅê¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬£³°ÂÂÇ¡¢£±»Íµå¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¸»ÅÄ¤Ë·è¾¡ÂÇ¤ò¸¥¾å¡£°ì»àËþÎÝ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿£³ÈÖ¼ê¤ÎÈø·Á¤âÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ë£³ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡££µ²ó¤Ë¼þÅì¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤À¤±¤Ë¡¢½ªÈ×¤ÎÆþ¤ê¤Ë¼«Ëý¤Îµß±ç¿Ø¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤ÏÄËº¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤Îº£°æ¤Èº£Æü¤Î¶ùÅÄ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦ÅÀ¿ô¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£Åê¼êÀï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö£¶ÅÀ¼è¤é¤ì¤ë¤È¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÀÚ¼Â¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£³«Ëë£·Àï¤ò½ª¤¨¤Æ£³£¶¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£°£°¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£±£²µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¡£Åê¼êÃæ¿´¤Î¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ó¤¿¤ó¤¿¤ë¿ô»ú¤¬°ÛÊÑ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é£·»î¹ç¤Ç¼Ú¶â£µ¤Ï¡¢³«Ëë£·Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Æî³¤»þÂå¤Î£±£¹£¸£¸Ç¯°ÊÍè¤ÎÎò»ËÅª½ÐÃÙ¤ì¤À¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê¤Ï£±£³£¶»î¹ç¡£¤³¤³¤Ç¿ÉÊú¶¯¤¯Æ§¤óÄ¥¤ì¤Ð¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤è¤ê²¼¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¾å¤¬¤ë¤À¤±¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£³«Ëë¤«¤éÏ¢ÆüËþ°÷¤Ë¶á¤¤ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££¶Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍè½µ¤«¤éÂçºå¡½ÀéÍÕ¤ÈÂ³¤¯£±½µ´Ö¤Î±óÀ¬¡£¤Þ¤º¤ÏÂëÅÞ¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÇòÀ±¤òÆÏ¤±¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡£¡¡