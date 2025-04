4月4日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】真剣な表情でリハーサルに打ち込む様子なども公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「Im on my way to you.」というコメントと共に、真剣な表情を見せた赤リップが際立つ顔アップSHOTを公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「姫の目力凄い」「カッコ良すぎる」「相変わらず綺麗でかっこいい」「あゆちゃん美しすぎる」などの反響が寄せられていた。

精力的にライブを開催しており、昨年はカウントダウンコンサートのほか、16年ぶりのアジアツアーも行った浜崎。同ツアーは浜崎のデビュー日である4月8日のLaLaアリーナ TOKYO-BAY公演から、『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.-』として再開予定だ。

なお、浜崎は4月3日にもInstagramを更新しており、この日にはタイトなトップス姿で真剣にリハーサルに打ち込む様子や、ほっそりとした美ボディが際立つ写真などを公開していた。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより