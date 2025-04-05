¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¡õ¥¥¹´éá¤Ë¡Ö°ìÀ¸¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¡¡¿Íµ¤²Î¼ê¤â»×¤ï¤º¡Ä¡ÖÉ¡·ìÀ£Á°?(¾Ð)¡×¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸ý¤òÀí¤é¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ë¡Ä
¡¡Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¡¦óîÆ£µþ»Ò(27)¤Îà¥¥¹´éá¤òÂç¸ø³«¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Û¤É°ÒÎÏ¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡óîÆ£¤¬¸ý¤òÀí¤é¤»¤Þ¤ë¤Ç¥¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖFANTASTICS from EXILE TRIBE¡×¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬(27)¤¬¸å¤í¤Ë¤Î¤±¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢É¡¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×(MBS)¡£
¡¡¡Ö»£±ÆÆü»ï¡×¤ÈÂê¤·¡Ö1ÏÃ¤è¤ê¡Ä¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¤µ¤¯¤é¡ÊóîÆ£¡Ë¤¬½ÕÅÍ¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤ËÍí¤à¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¡¢29Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î1Ëë¤òÀè¤ó¤¸¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤ËÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¥ä¥Ð¤¤¤ä¤í¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¿ì¤Ã¤Æ¤ëµþ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ°ìÀ¸¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é´ò¤·¤¤¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¡ª¿ì¤ÃÊ§¤¤¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«!?¡¡¾Ð¡×¡Ö¼ÍÈ´¤«¤ì¤Æ¤ë¤Í!?¡×¡ÖÇú¾Ð?¡¡¤½¤ì¤È¤âË¨¤¨²á¤®¤ÆÉ¡·ìÀ£Á°?(¾Ð)¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿´Â¡»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£