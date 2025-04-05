¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×éâ¸¶Í§Î¤45ºÐ¡¢²ÖÊÁ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î°µ´¬¥ª¡¼¥éßÚÎö¡Ö¤ª´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×
¥â¥Ç¥ë¤Îéâ¸¶Í§Î¤¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬2025Ç¯3·î30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»ä¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¡×
éâ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÊó¹ð¤·¡¢²ÖÊÁ¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»ä¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²ÖÊÁ¤Î¥É¥ì¥¹¤ÈÇò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ß¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤ª´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£