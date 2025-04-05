¡ÚÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Û¤ÎµÒ¤¬Í½Ìó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌµÁ¬°û¿©¡ª¡©¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤À¤·¡Ä¡ÚÂÐ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·èºö¡Û
¼Ò²ñÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤ëÌäÂê¤Ï¡¢ÂÐ½è¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¾ð´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¡Û
ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤âÅöÁ³¤Î´¶¾ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤âÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎäÀÅ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡Û
ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä»×¤¤¡¢¸«²ò¤òÀÅ¤«¤ËÅÁ¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤«¤é²ò·èºö¤òÃµ¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌµÁ¬°û¿©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµÒ¡Û
¡ÖÇñ¤Þ¤ê¥×¥é¥ó¤ÎÃË½÷µÒ¤¬¡¢Í½ÌóÀ©¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌµÁ¬°û¿©¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ø½÷¾¤Ë¥Á¥¯¤ë¤¾¡Ù¤È¶¼¤·¡¢¤µ¤é¤Ë½÷À¤Ï¡Ø¥¢¥Ï¥Ï¡ª¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤½¤ì¡Ù¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«²¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÄü¤á¤º¤Ë¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Äü¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤È¤¤ËÍ½´ü¤»¤Í·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¾ð´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¡Û
ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤âÅöÁ³¤Î´¶¾ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤âÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä»×¤¤¡¢¸«²ò¤òÀÅ¤«¤ËÅÁ¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤«¤é²ò·èºö¤òÃµ¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌµÁ¬°û¿©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµÒ¡Û
¡ÖÇñ¤Þ¤ê¥×¥é¥ó¤ÎÃË½÷µÒ¤¬¡¢Í½ÌóÀ©¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌµÁ¬°û¿©¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ø½÷¾¤Ë¥Á¥¯¤ë¤¾¡Ù¤È¶¼¤·¡¢¤µ¤é¤Ë½÷À¤Ï¡Ø¥¢¥Ï¥Ï¡ª¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤½¤ì¡Ù¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«²¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÄü¤á¤º¤Ë¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Äü¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤È¤¤ËÍ½´ü¤»¤Í·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë