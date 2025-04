¡ÖIt takes two to tango.¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¥¿¥ó¥´¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï2¿Í¤¬É¬Í×¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「問題が起こったときの責任は、どちらか片方ではなく両方にある」でした!

タンゴが2人でつくりあげるダンスであるように、問題は決してひとりによって引き起こされるものではないことを表しています。

問題が起こったときに「どっちもどっちだよ」という意味あいで使われることが多いですよ。

「It's not good to blame only one person. It takes two to tango.」

(1人だけを責めるのはよくない。両方に責任がある)