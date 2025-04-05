ºÇÂ®145¥¥í±¦ÏÓ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤êÅìÃÞ¤¬15µ¨¤Ö¤êV¡Ú½Õµ¨¹â¹»ÌîµåÊ¡²¬Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡Âè156²ó¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÊ¡²¬Âç²ñ·è¾¡¡¡ÅìÃÞ7¡½4Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ê5Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÌîµå¾ì¡Ë
¡¡8²ó2»à¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÅìÃÞ¤Î±¦ÏÓ¡¢ÃÓ¸ýµ®¹Ë¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï¤³¤ÎÆü2ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¶¯ÎÏÂÇÀþ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«¿®¤Î¤¢¤ëµå¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉ½¼¨¤¬145¥¥í¤ò¼¨¤¹¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´Ñ½°¤¬Â©¤ò¤Î¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆüÅê¤²¤¿17µå¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄ¾µå¡£ºÇ¸å¤ÏÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î6ÈÖÅì»Ö²¸¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÂÇ¼Ô4¿Í¤òÌµ°ÂÂÇ¤ÇÍÞ¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏÅÐÈÄ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÄÌî¹ÀÉ§´ÆÆÄ¤Ë»Ö´ê¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¡Ö¶¯¹ë¤Ë¤â¼«Ê¬¤Îµå¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿4²óÀï¤Î°éÆÁ´ÛÀï¡¢5²óÀï¤Î¶å½£¹ñºÝÂçÉÕÀï¤È·è¾¡¤Î3»î¹ç¤ËÍÞ¤¨¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¹¤Ù¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÁ´7»î¹ç¤ò·ÑÅê¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÅìÃÞ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë5¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬¤½¤í¤¦¤¬¡Ö¸å¤í¤ËÃÓ¸ý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê°Â¿´¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀÄÌî´ÆÆÄ¤â¤â¼é¸î¿À¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò½©¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ®¤Ï143¥¥í¡£ºò½©¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ¤Ç¤Ï3²óÀï¤ÎÈÓÄÍÀï¤ÇÀèÈ¯¤·2¼ºÅÀ¤Ç4²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¡ÖÀèÈ¯¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÞ¤¨¤ÎÊý¤¬µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¹¥¤¡×¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ê¤¤¶¯µ¤¤ÎÅêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¡£Åßµ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿©»ö¤ÇÂÎ½Å¤ò10¥¥íÁý¤ä¤·¤¿¡£°éÆÁ´ÛÀï¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÅß¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë½Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂÇÀþ¤Î¼´¤È¤Ê¤ê2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¸å¡¢±¦Á°¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¾¡¤Á¤³¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ï°ìµó5ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤ò¤¿¤á¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¹¶·â¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£Âç²ñ¡Ê4·î19Æü³«Ëë¡¢Ä¹ºê¸©±ÄÌîµå¾ì¤Û¤«¡Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹ÀÐÅÄ°°¾º¤òÍÊ¤·¤Æ4¶¯Æþ¤ê¤·ÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿2017Ç¯½©°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¶å½£¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¶¯µ¤¤Î±¦ÏÓ¤¬ÅÁÅý¹»¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë