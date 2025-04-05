¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬¤Û¤Ü·Ý½Ñ¡×¥ê¥ó¥°¤ÎÍÅÀº¡¢¤â¤Ï¤äà°ãÈ¿á¤Î²Ä°¦¤µÈ¯´ø¡ª¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆAI¤«¤È¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ï¸«¤¨¤º¡×
ÌÁÍ§Æ±»Î¤ÎàÍÅÀº¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÂçÈ¿¶Á
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¤Ê¤¸¤¯½êÂ°¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥ì¥¹»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹RING PLUS vol.6É½»æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡10¼þÇ¯¶½¹Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ä2¿Í¤Î²áµî¤Ê¤É¤â¸ì¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º5·î31Æü¤Ï¤¦¤Á¤é¤Ë¤é¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¡¢2025.05.31¤ÏºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤ÎÆü¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¶½¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Á¤é¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¡£½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤ÇÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤!¡×¤È¡¢¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë°ÂÇ¼¤È¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¡Ö¤Ê¤Ä&¤µ¤ª¤ê¡¼ Íè¤¿¤è¡£Íè¤¿¤Í¡£10¼þÇ¯¡£¡Á¤¦¤Á¤é¤ÎÂÀ×¡Á¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ö·îÈ¯¹Ô¤Î¥×¥í¥ì¥¹»¨»ï¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹RING PLUS¡×(¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È°ÂÇ¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ç¡¢15Ç¯5·î31Æü¤Ë¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï°ãÈ¿¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆAI¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬¤Û¤Ü·Ý½Ñ¡×¡ÖÍÅÀº¤¬Æó¿Í¤â¡×¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ï¸«¤¨¤º¥â¥Ç¥ë¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£