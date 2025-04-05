¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÀÅ²¬¤Ï¥Û¥¹¥ÈÀï4Ï¢¾¡¤Ç10¾¡ÌÜ¡ª¥È¥¥¥Ý¥¦¡Ö1¿Í1¿Í¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯ÎÉ¤¯¥×¥ì¡¼¡×
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè14Àá¡¡ÀÅ²¬38¡½8ÁêÌÏ¸¶¡Ê2025Ç¯4·î5Æü¡¡ÀÅ²¬¡¦¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÀÅ²¬¤Ï²÷¾¡¤Ç¡¢10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤ÎÁêÌÏ¸¶¤Î¹¶·â¤òÇ´¤ê¶¯¤¤ËÉ¸æ¤ÇËÉ¤°¤È¡¢Á°È¾16Ê¬¤ËÁê¼ê¥¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿WTB¥ô¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Æ¥Õ¥¡¥ì¡Ê24¡Ë¤Î²÷Áö¤«¤éFL¥ô¥§¥Æ¥£¡¦¥È¥¥¥Ý¥¦¡Ê25¡Ë¤¬ÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£Î®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥Æ¥Õ¥¡¥ì¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¤Ë8»î¹ç¤Ö¤ê¥È¥é¥¤¤âµó¤²¡¢Æ±11Ê¬¤Ë¤Ï¹¥¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤®¡¢º£µ¨ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥µ¥¤¥ÉÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¯¥é¥à¤ÇÈ¿Â§¤òÍ¶¤¤¡¢ÁªÂò¤·¤¿¥¹¥¯¥é¥à¤«¤éSH²¬ºê¹ÒÂç¡Ê26¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¡£º£µ¨4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿Á°ÀáÅìµþSGÀï¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1¿Í1¿Í¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯ÎÉ¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥È¥¥¥Ý¥¦¡£4°Ì¤ò¼é¤ê¡¢½é¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢Æ£°æÍº°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï·Ú¤¤¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¿Â§¤â¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈBLÅìµþ¤È¤Î¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¡£