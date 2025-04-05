35ºÐFW¥ß¥å¥é¡¼¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÂàÃÄ¤¬È¯É½¡ÄÎòÂåºÇÂ¿743»î¹ç¤Ë½Ð¾ì
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï5Æü¡¢¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¥ß¥å¥é¡¼¤Ï10ºÐ¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¡¢2008Ç¯8·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï743»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£247¥´¡¼¥ë273¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¹ç·×33¸Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²Æ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¥ß¥å¥é¡¼¤À¤¬¡¢6·î15Æü¤«¤é7·î13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥å¥é¡¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¾¤ÎÆü¤È°ã¤¦¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î25Ç¯¤¬¤³¤Î²Æ¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¤¿¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎ¹¤À¤Ã¤¿¡£°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤á¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê´¶¼Õ¤È´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£ËÍ¤¬Á÷ÊÌ¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½Ë¤¨¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤À¡£º£¸å¿ô½µ´Ö¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢ÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡¦¥À¥Û¥¢¥à¡Ê¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ë¡Ù¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡ª¡×
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¥ß¥å¥é¡¼¤Ï10ºÐ¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¡¢2008Ç¯8·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï743»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£247¥´¡¼¥ë273¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¹ç·×33¸Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²Æ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¥ß¥å¥é¡¼¤À¤¬¡¢6·î15Æü¤«¤é7·î13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¾¤ÎÆü¤È°ã¤¦¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î25Ç¯¤¬¤³¤Î²Æ¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¤¿¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎ¹¤À¤Ã¤¿¡£°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤á¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê´¶¼Õ¤È´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£ËÍ¤¬Á÷ÊÌ¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½Ë¤¨¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤À¡£º£¸å¿ô½µ´Ö¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢ÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡¦¥À¥Û¥¢¥à¡Ê¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ë¡Ù¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡ª¡×