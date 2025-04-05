TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ä¤¿¤é¤ä¤é¤·¤¤¿¼¸«¤¯¤ó¡Ù¡¢Âè1ÏÃ¡Ö´°àú¤Ê²¶ÍÍ¤ËÄà¤ê¹ç¤¦ÃË¡×Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«
2025Ç¯4·î6Æü(Æü)¤«¤éÁÎÎ·ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ä¤¿¤é¤ä¤é¤·¤¤¿¼¸«¤¯¤ó¡Ù¤è¤ê¡¢Âè1ÏÃ¡Ö´°àú¤Ê²¶ÍÍ¤ËÄà¤ê¹ç¤¦ÃË¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¡üTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ä¤¿¤é¤ä¤é¤·¤¤¿¼¸«¤¯¤ó¡ÙÂè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¢£Âè1ÏÃ¡Ö´°àú¤Ê²¶ÍÍ¤ËÄà¤ê¹ç¤¦ÃË¡×
±Ä¶ÈÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦³á¤Ï±£¤ì¥²¥¤¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤âÉÔÈ¯¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢µ»½ÑÉô¤ÎÃÏÌ£ÃË¡¦¿¼¸«¤ÈÇñ¤Þ¤ê¤Î½ÐÄ¥¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ï0ÅÀ¤Ê¿¼¸«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î»Ñ¤ÏÁÛÄê³°¤Ë³á¹¥¤ß¡ª¤µ¤é¤Ë²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¥²¥¤Æ±»Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡½¡½¡£
(µÓËÜ¡§¹õºê¥¨¡¼¥è¡¢²è¥³¥ó¥Æ¡§Âç¶õ°«²»¡¢±é½Ð¡§¹õÄÅ¸ýÀ®·Ã¡¢ºî²è´ÆÆÄ¡§¶ÌÎ¤±ÉÆó/ÉþÉô·ûÃÎ/¿¹±Ù»Ë)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ä¤¿¤é¤ä¤é¤·¤¤¿¼¸«¤¯¤ó¡Ù¤Ï¡¢TOKYO MX¡¦BS11¤Ë¤Æ2025Ç¯4·î6Æü(Æü)25»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£AnimeFesta¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤òÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)¾¾ËÜ¤¢¤ä¤«¡¿Suiseisha Inc.
¡û¡üTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ä¤¿¤é¤ä¤é¤·¤¤¿¼¸«¤¯¤ó¡ÙÂè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¢£Âè1ÏÃ¡Ö´°àú¤Ê²¶ÍÍ¤ËÄà¤ê¹ç¤¦ÃË¡×
±Ä¶ÈÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦³á¤Ï±£¤ì¥²¥¤¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤âÉÔÈ¯¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢µ»½ÑÉô¤ÎÃÏÌ£ÃË¡¦¿¼¸«¤ÈÇñ¤Þ¤ê¤Î½ÐÄ¥¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ï0ÅÀ¤Ê¿¼¸«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î»Ñ¤ÏÁÛÄê³°¤Ë³á¹¥¤ß¡ª¤µ¤é¤Ë²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¥²¥¤Æ±»Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡½¡½¡£
(µÓËÜ¡§¹õºê¥¨¡¼¥è¡¢²è¥³¥ó¥Æ¡§Âç¶õ°«²»¡¢±é½Ð¡§¹õÄÅ¸ýÀ®·Ã¡¢ºî²è´ÆÆÄ¡§¶ÌÎ¤±ÉÆó/ÉþÉô·ûÃÎ/¿¹±Ù»Ë)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ä¤¿¤é¤ä¤é¤·¤¤¿¼¸«¤¯¤ó¡Ù¤Ï¡¢TOKYO MX¡¦BS11¤Ë¤Æ2025Ç¯4·î6Æü(Æü)25»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£AnimeFesta¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤òÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)¾¾ËÜ¤¢¤ä¤«¡¿Suiseisha Inc.