Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ÇÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÅ±µîºî¶È¡¡2·î¤ËÈ¯¸«¡¢Ìµ»ö¤Ëºî¶È´°Î»
¤³¤È¤·2·î¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°9»þÈ¾¤Ç¤¹¡£ÉÔÈ¯ÃÆ¤Î½èÍý¤ËÈ¼¤¤¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Ç¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤È¤·2·î24Æü¤Ë¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ2ÃúÌÜ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À½¤ÎÄ¹¤µ1¥á¡¼¥È¥ë20¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ250¥¥í¤Î¾Æ°ÐÃÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëÅ±µîºî¶È¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤¬°ì»þÉõº¿¤µ¤ì¡¢È¾·Â200¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë½»¤à¤ª¤è¤½1500¿Í¤ËÈòÆñ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶È³«»Ï¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ëµ¯ÇúÁõÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿®´É¤¬Ìµ»ö¤Ë¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Àè·î1Æü¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÔÈ¯ÃÆ¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢º£·î20Æü¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£