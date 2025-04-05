¿Ï¤È¥³¥Ê¥ó¤¬°áÁõ¸ò´¹¡ª¡¡ÀÄ»³¹ä¾»ÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¡ß¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡õ¿·¡¦¥³¥é¥ÜÈÖÀëÆ°²è²ò¶Ø
¡¡ËÜÆü5Æü¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË17»þ30Ê¬¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË18»þ¡Ë¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ª¤¯¤ë1»þ´Ö¡ÈÀÄ»³¹ä¾»¥¢¥ï¡¼¡É¤¬¼Â¸½¡£¤³¤Î¡ÈÀÄ»³¹ä¾»¥¢¥ï¡¼¡É¤Ë¤ÆÀÄ»³ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë2ºî¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¡ß¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥³¥é¥ÜÈÖÀë¡ÈÊüÁ÷Ãæver¡ÉÆ°²è4¼ï
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ØYAIBA¡Ù¤ò´°·ë¤«¤é30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ´°Á´¥¢¥Ë¥á²½¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç½¤¹Ô¤Ë¤Ï¤²¤à¥µ¥à¥é¥¤ÌîÀ¸»ù¡¦Å´¿Ï¡Ê¤¯¤í¤¬¤Í¡¦¤ä¤¤¤Ð¡Ë¤¬¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢½¤¹Ô¤ÎÃÏ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¥µ¥à¥é¥¤º²°ìÄ¾Àþ¤ËÌö¿Ê¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³è·à¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÀÄ»³ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¿Ï¤È¥³¥Ê¥ó¤¬°áÁõ¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬²ò¶Ø¡£ÀÄ»³ºîÉÊ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¿Ï¤È¥³¥Ê¥ó¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Ï¡ß¥³¥Ê¥ó¡¢¤µ¤ä¤«¡ßÍö¡¢µ´´Ý¡ß¾®¸ÞÏº¡¢¥«¥²¥È¥é¡ßÀéÍÕ·º»ö¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥é¥ÜÈÖÀëÆ°²è¤¬¡¢ÊüÁ÷Á°ver¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷Ãæver¤â°ìÀÆ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÄ»³ÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÅ´ ¿Ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¡×¤Ê¤É¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË17»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¡ß¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥³¥é¥ÜÈÖÀë¡ÈÊüÁ÷Ãæver¡ÉÆ°²è4¼ï
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ØYAIBA¡Ù¤ò´°·ë¤«¤é30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ´°Á´¥¢¥Ë¥á²½¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç½¤¹Ô¤Ë¤Ï¤²¤à¥µ¥à¥é¥¤ÌîÀ¸»ù¡¦Å´¿Ï¡Ê¤¯¤í¤¬¤Í¡¦¤ä¤¤¤Ð¡Ë¤¬¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢½¤¹Ô¤ÎÃÏ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¥µ¥à¥é¥¤º²°ìÄ¾Àþ¤ËÌö¿Ê¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³è·à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Ï¡ß¥³¥Ê¥ó¡¢¤µ¤ä¤«¡ßÍö¡¢µ´´Ý¡ß¾®¸ÞÏº¡¢¥«¥²¥È¥é¡ßÀéÍÕ·º»ö¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥é¥ÜÈÖÀëÆ°²è¤¬¡¢ÊüÁ÷Á°ver¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷Ãæver¤â°ìÀÆ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÄ»³ÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÅ´ ¿Ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¡×¤Ê¤É¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË17»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£