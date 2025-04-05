´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¡¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥¦¥¥¦¥¡×¤ª²Ö¸«¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÌëºù¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê48¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃæÌÜ¹õ¤Ç¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¤Ï¤ª²Ö¸«ÆüÏÂ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖºòÆü¤ÏÃæÌÜ¹õ¤Ç¤ª²Ö¸«¤·¤¿¤è¡×¤ÈÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Çºù¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌëºù¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¡×¤È´Ñ·î¡£¡Ö¤ª²Ö¸«¤Ê¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥¦¥¥¦¥¡×¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö#ÃæÌÜ¹õ¡×¡Ö#¤ª²Ö¸«¡×¡Ö#ÌÜ¹õÀî¡×¡Ö#¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Î¤ª¼Ì¿¿¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¤¬Èþ¤·²á¤®¤Æºù¤¬²â¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Ã¥´¥¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£