³¤Ìî¤ËÇÔÀï¤Î¿·Æü¡¦Ãª¶¶¡Ö¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦Íê¤à¤¾¡×¡¡³¤Ìî¡Ö°Â¿´¤·¤Æ°úÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖËÜÂâ¤³¤½¤¬À»°è¤À¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï5Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡ÖSAKURA¡¡GENESIS2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ï¼¡Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î³¤ÌîæÆÂÀ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é³¤Ìî¤¬Ãª¶¶¤Î±¦É¨¤òÁÀ¤¦¡£¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤«¤éÉ¨¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤ËSTF¤ÇÄù¤á¾å¤²¤ë¡£Ãª¶¶¤¬²¿¤È¤«¤·¤Î¤°¡£¤µ¤é¤Ë³¤Ìî¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Í¥ë¥½¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Ï¢È¯¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ÇÃª¶¶¤â¸¶Çú¸Ç¤á¡£10Ê¬¤¹¤®¤Ë¤Ï¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2¤âÆÀ°Õ¤Ë¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç¤È¤É¤á¤òÁÀ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢³¤Ìî¤ËÉ¨¤ò¤¿¤Æ¤é¤ì¡¢¤â¤óÀä¡£¤³¤³¤«¤é¸åÆ¬Éô¤Ø¤Î¥Ë¡¼¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤ÎÉ¨ÇúÃÆ¤ò¼õ¤±¡¢¼ó¸Ç¤á¤ÇÊÖ¤¹¤â¡¢³¤Ìî¤¬¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2¤â12Ê¬47ÉÃ¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤ÇÅÝ¤ì¤ëÃª¶¶¤Ø³¤Ìî¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Ö²¶¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤À¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢ËÜÂâ¤³¤½¤¬À»°è¤À¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥°¥í¥Ã¥¡¼¾õÂÖ¤ÎÃª¶¶¤Ï¿²Å¾¤Ö¤È¡Ö»ý¤Æ¤ëÎÏ¡¢»ý¤Æ¤ëÁ´¤Æ¤Îµ»¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÌµÍý¤·¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤·ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤½Ð¤¹¡£¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¤³¤³¤ÇÅØÎÏ¤ò¤ä¤á¤¿¤é¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹æµã¡£³¤Ìî¤Ë¤Ï¡ÖæÆÂÀ¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿·ÆüËÜ¤Î°¦¾ð¤ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ë³¤Ìî¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤·¤¿¡£Ãª¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¿´¤Ë»ý¤Ã¤ÆÍê¤à¤¾¡×¤È¼¡Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¤â¡Ö²¶¤Î³Ð¸ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÂâ¤¬À»°è¡£Ãª¶¶¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ°úÂà¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¥Ò¡¼¥ë¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡£ËÜÂâ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£