°¤Éô»í¤¬½éÍ¥¾¡¡¡¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡¢±ÊÀ¥µ®µ¬¤ÏÇÔÂà¡ÚÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡½ÀÆ»¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê6·î¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡ÊÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¼çºÅ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¶¦ºÅ¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÃË½÷·×7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡¡½÷»Ò52¥¥íµé¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Çºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿°¤Éô¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬½éÀ©ÇÆ¡£Æ±48¥¥íµé¤Î¸Å²ì¼ãºÚ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤Ï2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃË»Ò81¥¥íµé¤ÎÏ·ÌîÍ´Ê¿¡Ê°°²½À®¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤Ï3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤·¤¿ÃË»Ò¤Î2¿Í¤ÏÇÔÂà¡£66¥¥íµé¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ï½éÀï¤Çº¸Éª¤òÄË¤á¤Æ½à·è¾¡¤ò´þ¸¢¤·¡¢81¥¥íµé¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡Ê°°²½À®¡Ë¡áÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡á¤Ï1²óÀï¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Î6Æü¤âÃË½÷·×7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£