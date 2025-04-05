¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É ¾®ÎÓ¿´¤Î2¥´ー¥ë¤Ê¤É5ÆÀÅÀ¤ÇJ¥êー¥°2¾¡ÌÜ¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç¾¾ËÜ»³²íFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¨ÃÏ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÁ°È¾9Ê¬¡¢¿ÜÆ£¤«¤é¤Î¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾®ÎÓ¿´¤¬ÀèÀ©¡£
19Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¤¤ÇÎëÌÚ¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¹©Æ£¤¬¥·¥åー¥È¡£
33Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¾®ÎÓ¿´¡¢
36Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¿ÜÆ£¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇJ½é¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ37Ê¬¤Ë¤Ï¿åÌî¤ÈÁ°È¾¤À¤±¤Ç5ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¹âÃÎ¤¬5-0¤Ç¾¾ËÜ»³²í¤òÇË¤êJ¥êー¥°2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Àá¤Ï4·î13Æü¡¢¥Ûー¥à¤ËÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ò·Þ¤¨¤¦¤Á¤Þ¤¹¡£