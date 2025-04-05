Ãæ¹ñ¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¥³¥¹¥È¤¬99¡ó²¼¤¬¤ë¡©¡½¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
´Äµå»þÊó¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¥³¥¹¥È¤¬99¡óÄã¸º¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥«¥Õ¥§¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Î3·î29ÆüÉÕÊ¸¾Ï¤ò°úÍÑ¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤ÈÊ¸¾Ï¤Ï¡¢ËÌµþ»Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤¬2·î¤ËmRNA¥ï¥¯¥Á¥óÀ½ÉÊ¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÆ¹ñ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¤È¤·¡¢ÁÏÀß¼Ô¤¬¾¦¶È²½¤Ç¤¤ì¤Ð²Á³Ê¤ÏÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»Ô¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¥Ð¥¤¥ª·Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¸ÄÊÌ²½¤¬¤ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ÎÁÏÀß¼Ô¤¬¡Öº£¸å¡¢ÌôºÞ²Á³Ê¤¬»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤ËÄã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£10Ç¯Á°¤Ë¤Ï´µ¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÂçÉÙ¹ëÀìÍÑ¤Î¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÄÊÌ²½¤¬¤ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¥³¥¹¥È¤ò¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤ä¾ÃÌ×ÉÊÂå¡¢¿Í·ïÈñ¤ò´Þ¤á¤¿¼£ÎÅÂå¤È¤·¤Æ´µ¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê10Ëü¸µ¡ÊÌó210Ëü±ß¡ËÂ¤é¤º¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤â¸ÄÊÌ²½¤¬¤ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥É¥¤¥Ä´ë¶È¤Ï¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ1ËÜÅö¤¿¤ê35Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5300Ëü±ß¡Ë¤«¤é10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1500Ëü±ß¡ËÂ¤é¤º¤Ë¤Þ¤Ç¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¼£ÎÅ¥³¥¹¥È¤Ï¤Ê¤ª¤â100Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÊ¸¾Ï¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ï«Æ¯ÎÏ¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¤°ìÊý¤Ç¸¦µæ¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢´µ¼Ô¿ô¤¬ËÄÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î×¾²»î¸³¤Î¥³¥¹¥È¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥×¥í¥È¥³¥ëÀß·×¤äÎ×¾²¸¦µæ¥ê¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÍøÅÀ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹³¤¬¤ó¸õÊäÌô¤¬À¤³¦¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¾µÇ§¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë