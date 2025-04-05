¡Ú¹Åç¸©¡Û¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢Âç²ñ¡¡»²±¡Áª¤Ø·ëÂ«¤è¤Ó¤«¤±
5Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¤Ï¡¢ÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¼¡¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ë¤Ï500¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»²±¡Áª¹ÅçÁªµó¶è¤Ë¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯¡¢»²±¡¹ÅçÁªµó¶è¤ÎºÆÁªµó¤ÇÍîÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤ÎÀ¾ÅÄ ±ÑÈÏ¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¾ÅÄ±ÑÈÏ¤µ¤ó
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡¢¸·¤·¤¤¤´ÈãÈ½¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÁªµó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤òÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²Æ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²±¡Áª¹ÅçÁªµó¶è¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸½¿¦¤Î¿¹ËÜ¿¿¼£¤µ¤ó¡¢¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤Î¹â¸«ÆÆ¸Ê¤µ¤ó¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Î¾®ÀÐÈþÀéÂå¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£