ÆÁ°æµÁ¼Â¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Öº£Æü¤³¤½»ä¤¬¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×ÆÁ°æµÁ¼Â¤¬£µÆü¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥íÌîµåµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤Î¿½¹ðÏ³¤ìÈ¯³Ð¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ëà·Ð¸³¼Ôá¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤¬ºäËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ£²£°£²£²Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤Ç¡¢·×Ìó£²²¯£´£°£°£°Ëü±ß¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î»³Ãæ¿¿¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÆÁ°æ¤Ï¡Öº£Æü¤³¤½»ä¤¬¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´é¤Ä¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤Ê¤ÉÌó£±²¯±ß¤òÄÉÄ§²ÝÀÇ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Í£Ã¤Î¥È¥ß¡¼¥º²í¤«¤é¡Ö¤³¤Î¶â³Û¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤µ¤ì¤¿ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡©¡¡¤½¤ê¤ã¤¢¡¢Â¿³Û¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡Ä¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿³Û¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤ä»õÀÚ¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»³Ãæ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÆÁ°æ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£ÆÁ°æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦Ã±½ã¤Ë¤Ê¤Þ¤±¤Æ¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´°Á´¤ËËÍ¤ÎÊý¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡»³Ãæ¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö²¿¤«¤òÂ¿¤á¤Ë·ÐÈñ·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÇÀÇÌ³½ð¤¬Æþ¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¡Ø¤¤¤ï¤æ¤ë¸«²ò¤ÎÁê°ã¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤Î°áÁõÂå¤È¤«¤â¡¢°ìÉôÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¡¢Ê§¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡»³Ãæ¥¢¥Ê¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤Ï°áÁõÂå¤Ï´ðËÜÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¤½¤Î°áÁõ¤â¡¢¡ØËÜÅö¤ËÃå¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤É¤Î¤°¤é¤¤Ãå¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢·ë¹½Àþ°ú¤¤¬¡ÊÆñ¤·¤¤¡Ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡»³Ãæ¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÆÁ°æ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦ÀÇÍý»Î¤ÎÀèÀ¸¤È¡ØÎø¿Í¤«¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦£Ì£É£Î£Å¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½Õ¤Î»þ´ü¤Ê¤ó¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎø¿Í°Ê¾å¤Ë£Ì£É£Î£Å¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¡Ù¤È¤«¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¢¥¥Ê¡¦»³Ì¾Ê¸ÏÂ¤«¤é¡Ö´Ø·¸¤æ¤¬¤ó¤Ç¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÁ°æ¤Ï£±£¹Ç¯£±£°·î¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤«¤éÌó£±²¯¤ò¿½¹ðÏ³¤ì¤È»ØÅ¦¤µ¤ì·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¡££²£°Ç¯£²·î¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£