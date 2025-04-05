¡Ú±é²Î²Î¼ê¡¦ÄÅ¿á¤ß¤æ¡Û¡¡¡Ö¤¯¥Î°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×½÷Í¥¶È¤Ë¤â°ÕÍß¸«¤»»¦¿Ø¤âÎý½¬Ãæ¡¡10¼þÇ¯·Þ¤¨¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
±é²Î²Î¼ê¤ÎÄÅ¿á¤ß¤æ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö10¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Á¤É¤ó¤È¶Á¤¯¡¢¤ß¤æ¥ï¡¼¥ë¥É¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Ë¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú±é²Î²Î¼ê¡¦ÄÅ¿á¤ß¤æ¡Û¡¡¡Ö¤¯¥Î°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×½÷Í¥¶È¤Ë¤â°ÕÍß¸«¤»»¦¿Ø¤âÎý½¬Ãæ¡¡10¼þÇ¯·Þ¤¨¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
ÄÅ¿á¤µ¤ó¤Ï¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Î¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö²Î¤¤¼ê¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡È ¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÄÅ¿á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÊâ°ìÊâ¿Ê²½¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡È ¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿5Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡È¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ(¥Õ¥¡¥ó¤Ë)Íè¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤¿¤é¡È ¤È¡¢10¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡È¿Í´Ö¤À¤«¤éÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¤ß¤æ¤Á¤ã¤ó¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È³Ý¤±À¼¤äÇï¼ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ä°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡È ¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡©¡È¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È»ä¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¯¥Î°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡È ¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡È¤Î¤É¼«Ëý¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±é²Î²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¯¥Î°ì¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¼ê¤Ç¤â¤¯¥Î°ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÉñÂæ¤À¤È¡£¤¤¤Ä¤«ÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¯¥Î°ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¡¢»¦¿Ø¤òÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡È ¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¤ª¼Çµï¡¢ÉñÂæ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡È ¤È¡¢½÷Í¥¶È¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û