¡Ö£µºÐ»ù¤¬Äï¤ò¼Í»¦¤¹¤ë¹ñ¡×ËÌÄ«Á¯¤Î¥È¥ó¥Ç¥âÍÄ»ù¶µ°é
´Ú¹ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ÏºÇ¶á¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶µ°é¿·Ê¹¼Ò¤¬2022Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¸þ¤±¤Î¶µ°é»ñÎÁ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£¡Ö¤Ä¤Ü¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤³¤Î»ñÎÁ¤«¤é¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÎÁÄÉã¡¦¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤äÉã¡¦¶âÀµÆüÁí½ñµ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î°ìÂ²¤Î¿À³Ê²½¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀöÇ¾¶µ°é¤Ï¡¢ÍÄ»ù´ü¤«¤éÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¶âÀµ²¸Ì¿Îá¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡Ö°¦¤Î¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯¥«¥Ã¥×¥ë¤Î±¿Ì¿¡Ë
°ìÊý¡¢»ñËÜ¼çµÁ¹ñ²È¤Ø¤ÎÅ¨ØÁ¿´¤òÀú¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï»ñÎÁ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥é¥à¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©»¦¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤¢¤ë»ñËÜ¼çµÁ¤Î¹ñ¤Ç¡¢5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎÄï¤ò·ý½Æ¤Ç·â¤Á»¦¤¹¶²¤í¤·¤¤»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾éÃÌ¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î»Ò¤¬½»¤à»ñËÜ¼çµÁ¤Î¹ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¿Í¤ò¤â»¦¤¹¹ñ¤Ç¤¹¡£
»ñËÜ¼çµÁ¤Î¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸«¤ë±Ç²è¤Ï¡¢¶¯Åð¤¬½Ð¤ë±Ç²è¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤â¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢í´í°¤Ê¤¯ËÜÅö¤Î½Æ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÄï¤ò·â¤Á»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï2018Ç¯¡¢ÊÆ¥ß¥º¡¼¥ê½£¤Ç¡¢5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¶öÁ³¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿Éã¿Æ¤Î½Æ¤Ç¡¢7ºÐ¤Î·»¤ò¼Í»¦¤·¤¿»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤Î½Æ¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤³¤È¤«¤éµ¯¤¤¿Èá·à¤Ç¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï½Æ¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤«ÈÝ¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÄÃÕ±à»ù¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¼±¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤à¼Ò²ñ¼çµÁ¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ç°ÂÁ´¤Ê¹ñ¤È¿®¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢À¤³¦¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î2015Ç¯¤Î¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î»¦¿ÍÈ¯À¸Î¨¤Ï4.40¿Í¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢»þ´ü¤Ï¥º¥ì¤ë¤¬´Ú¹ñ¤Ï0.531¿Í¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï0.233¿Í¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤è¤ê¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÄã¤¤¡£À¤³¦Ê¿¶Ñ¤Î5.19¿Í¤è¤ê¤Ï¼ã´³¥Þ¥·¤À¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢Ê¿¶Ñ¤Î2.04¿Í¤è¤ê¹â¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï5.763¿Í¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÇËÌÄ«Á¯¤è¤êÂ¿¤¤¡£
¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢ÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ö¼Â¤È¿®¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤³¤ó¤Ê¶µ°é¤ò»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÂç¿Í¤Ï·è¤·¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖËèÆü¡Ê¶â»á°ì²È¤Î¡Ë¾ÓÁü²è¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¡¢²Î¤Ï¸µ¿ãÍÍ¡Ê¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Ë¤ò°¦¤¹¤ë¤È¤«¤É¤¦¤È¤«¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤Ï¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡Ø»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤¬¤ï¤«¤ë¡Ù¤È¤¿¤áÂ©¤òÉÕ¤¯¡×
¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸µ¿ãÍÍÂç¹¥¤¤È¤«ëÞ¤ó¤¸¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡×¡Ê¾ðÊó¶Ú¡Ë
±³¤ò¶µ¤¨¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Îµõ¹½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´ÚÎ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£±³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»×ÁÛ¶µ°é¤Ï¤«¤¯¤âÀÈ¤¯Êø¤ìµî¤ë¤Î¤À¡£