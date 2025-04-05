Ìó370Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥Û¥ó¥À¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¿·¡Ö¥ß¥É¥ë¥»¥À¥ó¡×È¯Çä¡ª ÂçÉý²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡× Ãæ¹ñ»ÅÍÍ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¥Û¥ó¥À¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥¢¥³¡¼¥É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òÈ¯É½¡¡¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥ß¥É¥ë¥»¥À¥ó¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯3·î20Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥Û¥ó¥À¿·¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¢¥³¡¼¥É¤Ï1976Ç¯¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²¼°Ì¼Ö¼ï¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¤¬¤è¤êÂç·¿²½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»þÂå¤ò·Ð¤Æ¥¢¥³¡¼¥É¤â³ÈÂç¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥É&¥í¡¼¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¥»¥À¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤éÅöÌÌ¤Ï¿Íµ¤¤Î¼Ö¼ï¤Î1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë10ÂåÌÜ¥¢¥³¡¼¥É¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï·î´ÖÊ¿¶Ñ¤¬200Âæ°Ê²¼¡¢¾¯¤Ê¤¤»þ¤Ï100Âæ°Ê²¼¤òµÏ¿¤¹¤ë·î¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ì¤¤À¥»¥À¥ó¼ûÍ×¤¬¶¯¸Ç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥³¡¼¥É¤Ï¥«¥à¥ê¤ä¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î°ìÂæ¤È¤·¤ÆÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇ¯´Ö19Ëü7947Âæ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö16Ëü1084Âæ¡Ê»ÐËå¼Ö¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È19Ëü5646Âæ¡Ë¤òÇä¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯11·î¤Ë¤ÏºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë11ÂåÌÜ¥¢¥³¡¼¥É¤¬È¯É½¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤«¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¥»¥À¥ó¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¹½£µ¥¼Ö¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö¹µ¥¥Û¥ó¥À¡×¤¬ÅÁÅýÅª¤Ë¥¢¥³¡¼¥É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤â11ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¹µ¥¥Û¥ó¥À¤È¤ÏÊÌ¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖÅìÉ÷¥Û¥ó¥À¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÉ÷¥Û¥ó¥À¤Ç¤Ï¥¢¥³¡¼¥É¤Î»ÐËå¼Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11ÂåÌÜ¥¢¥³¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë7ÂåÌÜ¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤â¡¢2023Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¥¢¥³¡¼¥É¤ÏÂ¾¤Î»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥³¡¼¥É¤È´ðËÜÅª¤ËÆ±°ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¹½À®¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏLFC·¿2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡Öe¡§HEV¡×¤Î¤ß¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ïe¡§HEV¤Ë²Ã¤¨¤ÆL15B·¿1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö260 TURBO¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤ò¼ç¼´¤Ë¤·¡¢Ãæ¹ñÀìÇä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆLFB·¿2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÍÆÎÌ17.7 kWh¤Î¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡Öe¡§PHEV¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹µ¥¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯3·î20Æü¤Ë½é¤È¤Ê¤ë11ÂåÌÜ¥¢¥³¡¼¥É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¥â¥Ç¥ë¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤òÏ»³Ñ·Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥É¥Ã¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼Éô¤Î¥°¥ê¥ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤«¤éÍµ¡Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°Õ¾¢¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼Éô¤Ï¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4990 mm x Á´Éý1862 mm x Á´¹â1449 mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2830 mm¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë12.3¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda Connect 4.0¡×¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö¤ÎÌµÀþ½¼ÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢²»ÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ëÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤È¹âµé´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÀß·×¤¬ÆÃÄ§Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¢¥³¡¼¥É 2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï17.98-23.88Ëü¸µ¡ÊÌó369.4-490.7Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï³Æ¥°¥ì¡¼¥É¤Ç6Ëü¸µ¡ÊÌó123Ëü±ß¡ËÁ°¸å¤ÎÃÍ°ú¤¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥»¥À¥ó¤Ê¤¬¤é¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£