¡ÚDeNA¡Û¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Çº£µ¨½é2Ï¢ÇÔ¡¡9²ó¤ËµÕÅ¾¤âÄ¾¸å¤ËÆþ¹¾¤¬¼ºÅÀ¡¡±äÄ¹Àï¤Ç»³ºê¤¬°ìÈ¯Íá¤Ó¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç8x-7DeNA(5Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç¡¢º£µ¨½é¤Î2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢4ÈÖ¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¡¢¹¬Àè¤è¤¯2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤ÎÅì¹î¼ùÅê¼ê¤ÏÄ¾¸å¤Î2²ó¡¢1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3¥Ù¡¼¥¹¡¢Â³¤¯µÆÃÓÎÃ²ðÁª¼ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ4²ó¤Ë¤Ï¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Î¿¹·ÉÅÍÁª¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢ËöÊñÁª¼ê¤Ë£²¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢2-4¤È¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿8²ó¤Ë¤Ï¡¢ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥µ¡¼¥É¤ÎµÜºêÉÒÏºÁª¼ê¤¬¤³¤Î»î¹ç2¸ÄÌÜ¤Î¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢ÅìÅê¼ê¤Ï7²ó1/3¤ò6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ2¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â£´ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó¤ËÂÇÀþ¤¬ÌÔ¹¶¡£»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤¬2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¡¢2ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å2¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬5ÈÖ¼ê¤ÎÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¤«¤é²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¡£¤µ¤é¤Ëº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¡¢ÂÇ¼Ô10¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î9²óÎ¢¡¢Æþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ÌðÌî²íºÈÁª¼ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤ò¥»¥«¥ó¥É¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤¤Æ±ÅÀ¤Ë¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È11²ó¡¢»³ºê¹¯¹¸Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂåÂÇ¡¦ÅÄÂ¼½Ó²ðÁª¼ê¤Ë½éµå¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£º£µ¨½é¤Î2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£