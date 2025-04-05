ÅìÌî¹¬¼£¡¡¡Ö¹ÔÎó¡×ºÇ½ª²ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎËëÀÚ¤ì¡¡¿¿ÁêÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Î¾õÂÖ¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£3·î30Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¤ÎºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ºÇ¸å¤Ê¤ó¤«¥³¥á¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢CMÁ°¤ËÎÞ¤ÎÅìÌî¤¬¸ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤ä¡É¤Ã¤Æ¡×»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡Ö¤¢¤¦¤ó¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹À©ºî²ñ¼Ò¤Î½÷À¤Î¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç1Ê¬»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖOK¡¢OK¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¼«¿È¤¬ÏÃ¤¹ÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÅìÌî¤Ï½éÂå»Ê²ñ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¥Ñ¥Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï¸ý¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¡¢¤³¤³¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¤ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¡Ö¡È¤¢¡¢¤³¤³¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¤Ç¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¡×¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤¹¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸À¤¦¤È¥¾¡¼¥ó¤Î¾õÂÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Í¡¢¤Û¤ó¤Ç¿´¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢ÈÖÁÈ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡×¡Ö¿¿¤Ã°Å¤Ç¡¢²¿¤Ë¤â¸«¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎËëÀÚ¤ì¤ËÅìÌî¤Ï¡Ö²¶¤¬ËÜÅö¤Ë¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ï¤Í¡¢¡Ø¹ÔÎó¡Ù»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¤Í¡¢¡Ø¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¡Ë¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡Ù¤È¤«¤Ê¤ó¤«·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤«¡¢´ØÀ¾¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ë¤Ç¤¨¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤â¹Ó¤¤¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌµÅ´Ë¤¤Ê·Ý¿Í¤ò¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¥Á¥ó¥Ô¥é·Ý¿Í¤¬¡¢Åìµþ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¶¡¦¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿Â½õ¤µ¤ó¤Î°úÂà¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤¦¤Ê¤ëÊ¬¤«¤é¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢23Ç¯¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢À©ºî¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¡Ä¡È½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¡×¤ÈÅöÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤¨¤Ã¡©½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¡©¡É¤½¤Î»þ¥Õ¥¡¡¼¤Ã¤Æ¥¾¡¼¥ó¤¬À²¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤»¤á¤Æ¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ó¤Î¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢3»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÁ°È¾¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¤Ê¤ó¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¹¥È²¿ÉÃ¤âÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤º¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊüÁ÷ÍâÆü¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥í¥ß¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Î¥Á¥ó¥Ô¥é·Ý¿Í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤¾¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î°¤¤¤ä¤Ä¤ä¤ó¡£²¶¤â¥¾¡¼¥ó¾õÂÖ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¥Ï¥»¥¥ç¡¼¡ÊÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ë¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤ì¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡£¤â¤¦¼¡¤ÎÈÖÁÈ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡ÖÄ¹¤¤·ÝÎòÀ¸³è¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¼çÌò¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤è¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤¢¤Î¤¶¤Þ¤ä¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¸åÆ£µ±´ð¤Ë¤Ïº£¸å¤ÎÆÃÈÖ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦´ñÎï¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤â¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¡¢¥¾¡¼¥ó¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È¤«¤µ¡¢¥ï¥±Ê¬¤«¤é¤ó¡×¤ÈÅìÌî¡£
¡¡¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÃ½Ð¤·¤Î¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö²¶¤Ï¥¾¡¼¥ó¾õÂÖ¤Ç¡×¡Ö»×¤¤¤ò¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢À¸ÊüÁ÷¤È¤«´·¤ì²á¤®¤Æ¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤«Á´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£