¥¬¥¶¤Î65¡ó¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤äÂàÈòÌ¿Îá¡¡¹ñÏ¢È¯É½¡¡¿ÍÆ»¾õ¶·°²½
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï4Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ËÌÉô¤ÇÃÏ¾åºîÀï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¥¬¥¶ÆîÉô¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê´Ë¾×ÃÏÂÓ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»Ì±¤ÏÀïÆ®ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÂàÈò¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¿ÍÆ»¾õ¶·¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ç2025Ç¯4·î3Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÂàÈòÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¿·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×¤Ë²ÙÊª¤ò±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á=AP
¡¡¹ñÏ¢¿ÍÆ»ÌäÂêÄ´À°»öÌ³½ê¡ÊOCHA¡Ë¤Ï4Æü¡¢¥¬¥¶¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Þ¤¿¤ÏÂàÈòÌ¿Îá¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÏÁ´°è¤Î65¡ó¤ËµÚ¤Ó¡¢²áµî2½µ´Ö¤ÇÌó28Ëü¿Í¤¬ÂàÈò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¬¥¶¤Ç¤Ï²ßÊªÈÂÆþ¤Î´°Á´Éõº¿¤¬2¥«·îÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¤ÎÇÛµë¤¬¤Û¤ÜÄä»ß¤·¡¢Êä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥ó²°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£½»Ì±¤Ïµ²²î¤È±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£