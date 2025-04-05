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@LIVE1.99
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OPEN15:00 START16:00
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3rd DIGITAL SINGLE¡Ö¥¥ãp@¤¤¡×2025Ç¯3·î31ÆüÇÛ¿®
@LABEL1.99 / Nippon Columbia
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HP¡¡https://columbia.jp/artist-info/ktchan/
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