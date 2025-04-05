²Ð»ö¤ÇÊÄº¿¤·¤¿ÀÐÃºÇîÊª´Û¤ÎÌÏµ¼¹£Æ»¤¬¸«³ØºÆ³«¤Ø¡¡¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¸ø³«¡¡ËÌ³¤Æ»Í¼Ä¥»Ô
Í¼Ä¥»ÔÀÐÃºÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê£²£°£²£µÇ¯£´·î£µÆü¡Ë¡¢²Ð»ö¤Ë¤è¤êÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌÏµ¼¹£Æ»¡×¤Î¸«³ØºÆ³«¤ËÀè¶î¤±¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¸«³Ø²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê£µÆü¡Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¸«³Ø²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¼Ä¥»ÔÀÐÃºÇîÊª´Û¤Ë¤¢¤ëÌÏµ¼¹£Æ»¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌÏµ¼¹£Æ»¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤ËÆâÉô¤ÎÀÐÃº¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍèÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²þ½¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÌÏµ¼¹£Æ»¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÃºÁØ¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÍ¼Ä¥»ÔÀÐÃºÇîÊª´Û ÀÐÀîÀ®¾¼ ´ÛÄ¹¡Ë¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¨¤ì¤ë¾ì½ê¤ÏÆüËÜ¤ÎÌÏµ¼¹£Æ»¤Ç¤â¤³¤³¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡ÊÆ£ÆÀµ¼Ô¡Ë¡ÖÅö»þ¤ÎÀÐÃº¤ÎºÎ·¡¾õ¶·¤òÈ©¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×
¡ÊÍ¼Ä¥»ÔÀÐÃºÇîÊª´Û ÀÐÀîÀ®¾¼ ´ÛÄ¹¡Ë¡Ö¸½¾ì¤ÇÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
°ìÈÌ¸«³Ø¤Ïº£·î¡Ê£´·î¡Ë19Æü¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£