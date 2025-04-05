¿·²°Åç¿åÂ²´Û¡¡°ì»þµÙ´ÛÁ°¤ËºÇ¸å¤Î½µËö¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡¹áÀî
¹â¾¾»Ô¤Î¿·²°Åç¿åÂ²´Û¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢£·Æü¤«¤é2027Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¡¢Ìó£²Ç¯´ÖµÙ´Û¤·¤Þ¤¹¡£
µÙ´ÛÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î½µËö¤ò·Þ¤¨¤¿£µÆü¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ìµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£ー¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¿åÂ²´Û¤Ø¤Î»×¤¤¤ä»×¤¤½Ð¤ò»æ¤Ë½ñ¤¯¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÙ´ÛÃæ¤Ï¡Ö»Ô¾ì¿åÂ²´Û¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹â¾¾»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÎµìÀÄ²ÌÅï¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ä¥«¥ï¥¦¥½¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£