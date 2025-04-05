¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡Û¶å½£¤äÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤ÏÄ«¤Ë¤«¤±¡¢¶áµ¦¤äÅì³¤¤ÏÆüÃæ¤òÃæ¿´¤Ë±«
¢£Á´¹ñ¤Î6Æü¤ÎÅ·µ¤
¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆüËÜ³¤¤òÅì¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤äÃæ¹ñ»Í¹ñ¤ÏÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ±«¡¢¶áµ¦¤äÅì³¤¤ÏÆüÃæ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äËÌÎ¦¤âÃëÁ°¸å¤«¤é±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤â¸á¸å¤Ï±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ï10¡î°Ê²¼¤Î½ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤Ä«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢À¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç20¡îÁ°¸å¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤â15¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡¡¡1¡î¡Ê¡Þ0¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡¡¡6¡î¡Ê+3¡¡4·îÃæ½Ü¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡7¡î¡Ê+2¡¡4·îÃæ½Ü¡Ë
ÅìµþÅÔ¿´¡¡11¡î¡Ê+5¡¡4·î²¼½Ü¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡¡¡11¡î¡Ê+5¡¡4·î²¼½Ü¡Ë
Âçºå¡¡¡¡¡¡11¡î¡Ê+5¡¡4·îÃæ½Ü¡Ë
¹Åç¡¡¡¡¡¡11¡î¡Ê+4¡¡4·îÃæ½Ü¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡12¡î¡Ê+5¡¡4·î²¼½Ü¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¡12¡î¡Ê+3¡¡4·îÃæ½Ü¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡¡¡13¡î¡Ê+3¡¡4·îÃæ½Ü¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡¡¡16¡î¡Ê¡Þ0¡¡3·î¾å½Ü¡Ë
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡¡¡13¡î¡Ê+1¡¡4·î²¼½Ü¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡¡¡17¡î¡Ê+2¡¡4·î²¼½Ü¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡17¡î¡Ê+4¡¡4·îÃæ½Ü¡Ë
ÅìµþÅÔ¿´¡¡18¡î¡Ê+1¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡¡¡17¡î¡Ê-2¡¡3·î²¼½Ü¡Ë
Âçºå¡¡¡¡¡¡20¡î¡Ê+3¡¡4·îÃæ½Ü¡Ë
¹Åç¡¡¡¡¡¡20¡î¡Ê+3¡¡4·îÃæ½Ü¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡22¡î¡Ê+5¡¡4·î²¼½Ü¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¡18¡î¡Ê-2¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡¡¡21¡î¡Ê+3¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡¡¡21¡î¡Ê+1¡¡2·î²¼½Ü¡Ë
¢£Á´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó7Æü¤«¤é8Æü¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÆîÉô¤«¤é¶å½£¤Ï¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£9Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£10Æü¤ÏÀ¾¤«¤éÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢11Æü¤ÏÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ç±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤â½Õ¤é¤·¤¤ÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¡¢¥µ¥¯¥é¤Î³«²Ö¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£