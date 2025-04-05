¤Þ¤Á¤Ê¤«¤ËÆø¤ä¤«¤Ê²»¿§¶Á¤¯¡¡ÉÙ»³»Ô¤ÇÁ´ÆüËÜ¥Á¥ó¥É¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë
ÉÙ»³¤Î½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡¢Á´ÆüËÜ¥Á¥ó¥É¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤¬¤¤ç¤¦¤«¤éÉÙ»³»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥Á¥ó¥É¥ó¤Î²»¿§¤¬¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¥³¥ó¥¯ー¥ë¤òÁ°¤ËÉÙ»³»Ô¤Î¥°¥é¥ó¥É¥×¥é¥¶¤Ç¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å¤ÎÉü¶½¤¬¿Ê¤àÉÙ»³¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤òºî¤í¤¦¤È1955Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢71²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¤Î¥Á¥ó¥É¥ó¥Þ¥ó28ÁÈ84¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¸«ÊªµÒ¤Ï¡¢¼ê¤ò¹ß¤Ã¤¿¤ê°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤Ï¸©Ì±²ñ´Û¤ÇÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿8ÁÈ¤Ë¤è¤ëËÜÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«ÉÙ»³»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤ÎÂç¥Ñ¥ìー¥É¤Ç¥³¥ó¥¯ー¥ë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç14.6ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç12.8ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤ÏÄãµ¤°µ¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüÃæ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£