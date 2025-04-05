J2¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾×·â¥´¥é¥Ã¥½¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö·ã¥ä¥Ð¡×¡ÖÄ»È©¡×¡ÖÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¡×
[4.5 J2Âè8Àá ÀéÍÕ 2-1 ¿å¸Í ¥Õ¥¯¥¢¥ê]
¡¡J2¼ó°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï5Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè8Àá¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇDF¹â¶¶°íÚð¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï0-0¤ÎÁ°È¾24Ê¬¡¢º¸CK¤«¤é¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤ÇÈ¿±þ¡£ÃÆ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ë±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¾å¶ù¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@J_League)¤Ç¹â¶¶¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤ò·ÇºÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¥é¥Ã¥½¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ã¥ä¥Ð¡×¡ÖÄ»È©¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯´Ö¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï¿å¸Í¤Ë°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¤Î¥¯¥í¥¹¤òµ¯ÅÀ¤ËMFÅÄÃæÏÂ¼ù¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£2°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò5¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2¼ó°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï5Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè8Àá¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇDF¹â¶¶°íÚð¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï0-0¤ÎÁ°È¾24Ê¬¡¢º¸CK¤«¤é¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤ÇÈ¿±þ¡£ÃÆ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ë±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¾å¶ù¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@J_League)¤Ç¹â¶¶¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤ò·ÇºÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¥é¥Ã¥½¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ã¥ä¥Ð¡×¡ÖÄ»È©¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯´Ö¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
PA³°¤«¤é¶¯Îõ¥Ü¥ì¡¼!#üâ¶¶°íÚð ¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥´¥é¥Ã¥½✨️— J¥ê¡¼¥°(ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°) (@J_League) April 5, 2025
¥´¡¼¥ëÆ°²è
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡¡Âè8Àá
ÀéÍÕvs¿å¸Í
1-0
⌚️ 24Ê¬
⚽️ üâ¶¶¡¡°íÚð(ÀéÍÕ)#J¥ê¡¼¥° pic.twitter.com/mSwEsJZJh9
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¶ÃØ³¤Î¥´¥é¥Ã¥½#üâ¶¶°íÚð ÌÂ¤ï¤º±¦Â°ìÁ®‼️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2025
¥·¥å¡¼¥È¤¬°ì¶Ú¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ØÆÍ¤»É¤µ¤ë
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè8Àá
ÀéÍÕ¡ß¿å¸Í
#DAZN ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®#J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥° #ÀéÍÕ¿å¸Í pic.twitter.com/8PphhcTQ7b